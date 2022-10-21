الاستخبارات التركية تعتقل قيادياً عُمالياً في العراق وتعيده الى تركيا

أربيل (كوردستان24)- أفادت مصادر أمنية في تركيا ان الاستخبارات التركية اعتقلت قيادياً في حزب العمال الكوردستاني في العراق وأعادته الى تركيا عبر عملية لجهاز الاستخبارات التركي.

وقالت المصادر الأمنية في تركيا "تمكن جهاز الاستخبارات التركي من اعتقال برهان بيتشاك، قائد فريق اغتيالات تابع لتنظيم بي كي كي في منطقة سنجار التابعة لمحافظة الموصل".

وأضافت تلك المصادر الأمنية "أن المعتقل اتجه من قضاء ليجا بولاية ديار بكر جنوب شرق تركيا الى سوريا سنة 2015 وانضم الى صفوف واي بي جي احد اذرع العمال الكوردستاني في سوريا وتلقى تدريبه هناك".

وأوضحت المصادر "ان بيتشاك كان ضمن كتيبة العمليات التي شكلها التنظيم ضد عملية ما يسمى نبع السلام التي اطلقتها تركيا عام 2019 شمال سوريا"، مضيفةً "انه كان يتواجد في منطقة الطبقة في محافظة الرقة بسوريا بين عامي 2019 – 2020".

وذكرت المصادر نفسها "في أواخر 2020 تلقى تدريباته في مجال الاغتيالات في الاكاديمية التابعة للتنظيم في صرين بمنطقة كوباني بريف حلب، وتم تكليفه من قبل التنظيم بالعمل ضمن وحدة الاغتيالات، وعقب ذلك توجه الى العراق ليشغل منصب قائد فريق الاغتيالات التابع للتنظيم في منطقة سنجار التابعة لمدينة الموصل".

المصدر: aa