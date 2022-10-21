سیاسة

تركيا تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع العراق إلى 20 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ السليمانية هفال أبو بكر اليوم الجمعة، ان تركيا تسعى الى زيادة حجم التبادل التجاري مع إقليم كوردستان وباقي مناطق العراق، إلى 20 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.

وجاءت تصريحات أبو بكر، في كلمة ألقاها خلال أعمال قمة التجارة والاستثمار بين تركيا وإقليم كوردستان المنعقدة في مدينة مرسين التركية.

وقال أبو بكر "خلال السنوات الماضية تعززت العلاقات التجارية بين إقليم كوردستان وتركيا، وبالنسبة لمحافظة السليمانية، فإنه خلال الأعوام الخمسة الماضية تمكنّا من توسيع حجم التبادل التجاري بين الجانبين وان نستقدم أكبر عدد من الشركات الى المحافظة بالتعاون مع التجار المحليين".

واكد أن انقرة تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع الإقليم وباقي مناطق ومدن العراق، الى 20 مليار دولار مع حلول نهاية العام 2022، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 11 مليار دولار لغاية شهر تموز/يوليو الماضي.

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