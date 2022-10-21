طهران تجدد دعوة رعاياها الى مغادرة أوكرانيا وتجنّب السفر إليها

أربيل (كوردستان 24)- دعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا والامتناع عن السفر إليها.

وأعلنت الوزارة في بيان "بسبب تصاعد النزاعات العسكرية وتزايد انعدام الأمن في أوكرانيا، ننصح بشدة كل الرعايا الإيرانيين بالامتناع عن السفر الى هذا البلد".

كما نصحت "كل الرعايا الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا، بمغادرة هذا البلد حماية لحياتهم وضمان سلامتهم".

تزايدت في الأسابيع الماضية اتهامات كييف وحلفائها لروسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لشنّ هجمات. كما تحدثت تقارير غربية عن نيّة طهران تزويد موسكو بمسيّرات إضافية وصواريخ بالستية قصيرة المدى.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الخميس أن التقديرات الأميركية تؤشر الى أن عسكريين إيرانيين تواجدوا "في (شبه جزيرة) القرم وساعدوا روسيا" في شنّ عمليات باستخدام طائرات مسيّرة.

الا أن إيران أكدت مرارا أنها لم تزوّد أيا من روسيا وأوكرانيا معدات "لاستخدامها في الحرب"، بينما نفى الكرملين الثلاثاء علمه باستخدام الجيش الروسي مسيّرات إيرانية.

وزادت القضية من التوتر بين إيران وروسيا من جهة، والغربيين من جهة أخرى. وفرضت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عقوبات على إيران على خلفية المسيّرات، بينما هددت الولايات المتحدة الإثنين باتخاذ إجراءات بحقّ الشركات والدول التي تتعاون مع برنامج المسيّرات الإيرانية.

كما تسببت هذه القضية بتوتر إضافي في العلاقات بين طهران وكييف.

فقد أعلنت أوكرانيا في أيلول/سبتمبر خفض مستوى تمثيل إيران الدبلوماسي على أراضيها. وهذا الأسبوع، كشف وزير خارجيتها دميترو كوليبا انه اقترح على الرئيس فولوديمير زيلينسكي قطع العلاقات مع طهران بالكامل.

من جهتها، أبدت إيران استعدادها لإجراء مباحثات مع كييف لتوضيح "مزاعم" تزويدها موسكو بأسلحة لاستخدامها في الحرب التي بدأتها القوات الروسية في 24 شباط/فبراير.

وسبق لإيران أن دعت رعاياها الى تجنب التواجد في أوكرانيا بعد بدء النزاع.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث السابق باسم الخارجية سعيد خطيب زاده قوله في آذار/مارس، إن طهران "حضّت كل الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا على مغادرة هذا البلد".