أمن

عبدالخالق طلعت: سيتم تشكيل لوائين مشتركين بين البيشمركة والجيش العراقي

author_image مظفر مزوري
العراق العمليات المشتركة الجيش العراقي البيشمركة

أربيل (كوردستان24)- أعلن ممثل حكومة إقليم كوردستان في قيادة العمليات المشتركة في العراق مع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيتم تشكيل لوائين مشتركين بين البيشمركة والجيش العراقي لسد الفراغ الأمني في المناطق التي تشهد عد تواجد الجيش العراقي والبيشمركة فيها.

وقال ممثل حكومة إقليم كوردستان في قيادة العمليات المشتركة في العراق عبدالخالق طلعت لـ كوردستان24 "الفراغ الأمني الموجود بين البيشمركة والجيش العراقي خطير جداً وأصبح سبباً في قيام المجاميع الإرهابية بهجمات في تلك المناطق".

وأوضح عبدالخالق طلعت "ان المناطق التي تشهد هجمات إرهابية من قبل تنظيم داعش الإرهابي سببه هو عدم وجود تنسيق كافي بين البيشمركة والجيش العراقي، لذلك نحاول ان تكون أوائل اعمال الحكومة العراقية الجديدة هو تشكيل لوائين مشتركين بين الجيش العراقي والبيشمركة وتخصيص ميزانية كافية و رواتب لهذين اللوائين لسد الفراغ الأمني في تلك المناطق".

 

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