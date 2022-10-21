البرلمان الألماني يوافق على تمديد مهمة قوات بلاده في العراق لعام آخر

أربيل (كوردستان 24)- وافق البرلمان الألماني، على تمديد مهمة قواتها في إقليم كوردستان وعموم العراق، والعاملة ضمن قوات الناتو للتصدي لتنظيم داعش، لمدة عام إضافي.

واجتمع البرلمان الألماني اليوم الجمعة 21 تشرين الأول 2022، للتصويت على قرار الحكومة الألمانية تمديد مهمة قواتها في العراق، والعاملة ضمن قوات الناتو للتصدي لتنظيم داعش، لمدة عام آخر.

ولدى ألمانيا 500 مستشار عسكري في العراق وإقليم كوردستان، وبحسب قرارات الحكومة الألمانية، لن يسمح بتواجد عدد أكبر، ومن المرجح أن يوافق البرلمان الألماني على قرار التمديد لغاية تشرين الأول 2023.