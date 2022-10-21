سیاسة

مباحثات "توزيع الحصص" ترجئ موعد تمرير حكومة السوداني

"لن يعقد مجلس النواب جلسته المقررة غداً السبت"
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عضو مجلس النواب سيبان عزيز
عضو مجلس النواب سيبان عزيز
العراق العراق برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- كشف عضو مجلس النواب سيبان عزيز اليوم الجمعة عن موعد آخر لعقد البرلمان لجلسته المقبلة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

يأتي ذلك بعدما قال نواب ومسؤولون عراقيون في وقت سابق إن جلسة تمرير حكومة السوداني قد تعقد السبت على الأرجح، إذا ما حُسمت النقاشات بشأن توزيع الحقائب الوزارية.

إلا أن النائب سيبان عزيز قال في مقابلة مع كوردستان 24، إنه تقرر منح القوى السياسية مزيداً من الوقت لعدم اتفاقها لغاية الآن على توزيع الحقائب الوزارية.

وأضاف "لن يعقد مجلس النواب جلسته المقررة غداً السبت".

وأشار إلى أن الجلسة قد تعقد يوم الاثنين أو الثلاثاء لتمرير حكومة السوداني.

وأكد عزيز ما قاله مسؤولون آخرون من أن حصة الكورد داخل الحكومة الجديدة أربع وزارات، منها ثلاث للحزب الديمقراطي وواحدة للاتحاد الوطني.

وتابع "بناء على محادثات الجارية بين القوى السياسية، فإن وزارات الخارجية، والبيئة، والإعمار ستكون من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

ولفت إلى أن "من شروط مشاركة الكورد في الحكومة الجديدة تنفيذ المادة 140 من الدستور وحسم ملف حصة الكورد من الموازنة الاتحادية، وعدة قضايا أخرى متعلقة بالحقوق الدستورية والقانونية لإقليم كوردستان".

وشدد على أن "الأحزاب الرئيسية المشاركة في الحكومة الجديدة ليس أمامها ما يبرر تجاهل العهود كما فعلت في الماضي"، كما قال إن "الأجواء والمعادلة السياسية في العراق تغيّرت بسبب استقالة نواب الصدر من البرلمان".

وكُلف السوداني الأسبوع الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة فور انتخاب البرلمان عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد بعد جمود سياسي تجاوز عاماً.

ويقول السوداني إنه سيعلن عن حكومته قبل انقضاء المهلة الدستورية المحددة لها، وأكد مراراً أنها ستكون حكومة خدمية تلبي تطلعات المواطنين.

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