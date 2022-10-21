سیاسة

مسرور بارزاني يرحب بتمديد مهام القوات الالمانية في العراق وكوردستان

دعم الجيش الألماني طيلة الفترة الماضية مهمة التحالف الدولي في العراق عبر طلعات استكشافية وتزويد الطائرات بالوقود
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مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
کوردستان العراق ألمانيا الجيش الألماني مسرور بارزاني البوندستاغ التحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة بقرار ألمانيا تمديد مهام قواتها في العراق والإقليم.

يأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ) على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق بتأييد الغالبية لصالح تمديد المهمة.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر قائلاً "أرحب بتصويت البوندستاغ اليوم على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق وإقليم كوردستان".

وتابع "لقد عقدنا العزم بصورة مشتركة على عدم السماح للاستبداد بالتجذر في منطقتنا".

ودعم الجيش الألماني طيلة الفترة الماضية مهمة التحالف الدولي في العراق عبر طلعات استكشافية وتزويد الطائرات بالوقود بالإضافة إلى تدريب البيشمركة والقوات العراقية.

وسبق أن قال رئيس حكومة إقليم كوردستان إن العراق وإقليم كوردستان ما زالا بحاجة ماسة إلى التحالف الدولي لضمان هزيمة داعش.

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