مسرور بارزاني يرحب بتمديد مهام القوات الالمانية في العراق وكوردستان

أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة بقرار ألمانيا تمديد مهام قواتها في العراق والإقليم.

يأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ) على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق بتأييد الغالبية لصالح تمديد المهمة.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر قائلاً "أرحب بتصويت البوندستاغ اليوم على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق وإقليم كوردستان".

وتابع "لقد عقدنا العزم بصورة مشتركة على عدم السماح للاستبداد بالتجذر في منطقتنا".

I welcome the Bundestag’s vote today to extend the Bundeswehr mission in Iraq and the Kurdistan Region.



We have been drawn together by a shared resolve to not let tyranny take root in our region -mb.