سیاسة

قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني يطالب بإيقاف التعريب في كركوك

لا تزال الحكومة المحلية، التي أنتجها أحداث السادس عشر من تشرين الأول أكتوبر 2017، تتبع سياسة التغيير الديمغرافي لصالح العرب على حساب الكورد
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عضو المجلس السياسي الأعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني حاكم قادر
عضو المجلس السياسي الأعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني حاكم قادر
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أربيل (كوردستان 24)- طالب عضو المجلس السياسي الأعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني حاكم قادر اليوم الجمعة النواب الكورد والحكومة العراقية الجديدة إلى إيقاف عملية التعريب في كركوك، مشيراً إلى أنها تتنافى مع الدستور العراقي ومبادئ حقوق الإنسان.

وكركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والعرب والتركمان والمسيحيين، تعد بؤرة جوهرية للخلافات بين أربيل وبغداد بوصفها واحدة من أهم المناطق المتنازع عليها.

وقال حاكم قادر للصحفيين إنه "يجب على الأحزاب الكوردية وضع خلافاتها جانباً عند الذهاب إلى بغداد"، مشدداً "في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الكوردي".

وأكد على "أهمية مشاركة الكورد في حكومة محمد شياع السوداني"، مضيفاً أن "مشاركتهم ستضمن الحقوق الشرعية والدستورية لإقليم كوردستان".

وطالب قادر النواب الكورد في مجلس النواب العراقي وحكومة السوداني بـ"إيقاف عملية التعريب الجارية في كركوك وخانقين وباقي مناطق المادة 140 من الدستور العراقي"، لافتاً إلى أن ذلك يخالف الدستور العراقي ومبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية والفيدرالية".

ولا تزال الحكومة المحلية، التي أنتجها أحداث السادس عشر من تشرين الأول أكتوبر 2017، تتبع سياسة التغيير الديمغرافي لصالح العرب على حساب الكورد كما كان سائداً إبان عهد النظام السابق.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي أقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي لحسم مصيرها، إلا أن ذلك لم يُنفذ بسبب الخلافات السياسية.

 

 

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