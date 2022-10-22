هجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق والدفاعات السورية تعترض

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل إعلام ومصادر عسكرية، ان الدفاعات الجوية السورية، اعترضت صواريخ إسرائيلية في أجواء العاصمة دمشق الجمعة، وهو أول هجوم من نوعه هذا الشهر.

وقال مصدر عسكري "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) قد ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية".

والشهر الماضي قُتل خمسة جنود سوريين في هجوم إسرائيلي بالصواريخ قرب مطار دمشق، كما تسببت غارات إسرائيلية في حزيران/يونيو بإخراج مطار دمشق عن الخدمة لنحو أسبوعين.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار حلب مرتين الشهر الماضي.

وخلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.