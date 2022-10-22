مشعان الجبوري يؤكّد تأجيل جلسة تقديم حكومة السوداني

أربيل (كوردستان 24)- أكّد النائب العراقي السابق، مشعان الجبوري، أن جلسة البرلمان الخاصة بتقديم حكومة رئيس الوزراء المكلّف، محمد شياع السوداني، "تأجلت" ليومٍ آخر.

وكان "ائتلاف الدولة" المكوّن من معظم القوى العراقية، عدا التيار الصدري، قد أعلن الاسبوع الماضي عزمه على دعوة البرلمان للتصويت على الحكومة الجديدة يوم السبت 22 اكتوبر تشرين الأول الجاري.

وقال الجبوري في تغريدةٍ على تويتر، إن "الكتل الشيعية خوّلت الرئيس المكلّف باختيار الوزراء الشيعة حسب أوزان كل كتلة".

وأمام السوداني الذي كُلّف بتشكيل الحكومة، 30 يوماً لإعلان حكومته، وفي حال إخفاقه في المدة المحددة، سيسند الرئيس العراقي المهمة لشخصيةٍ أخرى من الكتلة البرلمانية الأكبر.

في غضون ذلك، أشار البرلماني السابق، إلى أن "التعطيل الآن هو بسبب تمسّك السيادة بالتخطيط، فيما يريدها العزم بدل الدفاع"، والخلافات الأخرى تم حلها".

ولفت الجبوري في تغريدته إلى أن "دولة القانون اقترحت أن تكون التعليم للسنة والتربية للشيعة".