سیاسة

المقاتلات العراقية تدمر مضافة لداعش في كركوك

author_image سوار أحمد
العراق داعش مضافة كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، ان المقاتلات العراقية، دمرت مضافة لعناصر تنظيم داعش في كركوك.

وقال يحيى رسول يوم الجمعة على موقع تويتر، ان "أبطال طيران الجيش تمكن من تدمير مضافة لعصابات داعش الارهابية وذلك أثناء تنفيذ واجب أستطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك".

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه عناصر تنظيم داعش هجماتهم في مختلف المناطق العراقية، خصوصا في المناطق المتنازع عليها، بسبب وجود ثغرات أمنية.

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