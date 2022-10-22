لبنان يعلن موعد خروج قافلة اللاجئين السوريين الأولى من اراضيها

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين يوم الجمعة، ان ستة آلاف لاجئ سوري، سيعودون من لبنان الأربعاء المقبل، ضمن قافلة موزعة على ثلاثة معابر.

وقال عصام شرف الدين، في اتصال مرئي مع قناة "الجديد" اللبنانية، ان عودة قسم من اللاجئين (يسميهم لبنان نازحين)، ستتم من معبر "الزمراني" إلى قرية الجراجير، وقسم آخر من معبر "جوسية" إلى حمص، وقسم آخر من معبر "المصنع" إلى دمشق.

واكد الوزير ان ملف عودة اللاجئين السوريين بيد مدير الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، بينما يتولى هو المساعدة وتزويد الأمن العام بلوائح تتضمن أسماء "المهجرين".

وأشار الوزير اللبناني الى عرقلة وضغوطات خارجية، توجه إعادة السوريين من لبنان، وإلا كانت دفعة العائدين بعشرات الآلاف، على حد قوله.

وقال شرف الدين، "رغم المدارس وفصل الشتاء والأمطار التي تعوق العودة، سجلنا عودة ستة آلاف شخص".