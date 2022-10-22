سیاسة

لبنان يعلن موعد خروج قافلة اللاجئين السوريين الأولى من اراضيها

author_image سوار أحمد
سوریا لبنان المهاجرين العودة سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين يوم الجمعة، ان ستة آلاف لاجئ سوري، سيعودون من لبنان الأربعاء المقبل، ضمن قافلة موزعة على ثلاثة معابر.

وقال عصام شرف الدين، في اتصال مرئي مع قناة "الجديد" اللبنانية، ان عودة قسم من اللاجئين (يسميهم لبنان نازحين)، ستتم من معبر "الزمراني" إلى قرية الجراجير، وقسم آخر من معبر "جوسية" إلى حمص، وقسم آخر من معبر "المصنع" إلى دمشق.

واكد الوزير ان ملف عودة اللاجئين السوريين بيد مدير الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، بينما يتولى هو المساعدة وتزويد الأمن العام بلوائح تتضمن أسماء "المهجرين".

وأشار الوزير اللبناني الى عرقلة وضغوطات خارجية، توجه إعادة السوريين من لبنان، وإلا كانت دفعة العائدين بعشرات الآلاف، على حد قوله.

وقال شرف الدين، "رغم المدارس وفصل الشتاء والأمطار التي تعوق العودة، سجلنا عودة ستة آلاف شخص".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف