صحة وبیئة

هطولاتٌ مطرية في معظم مناطق إقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان اقليم كوردستان امطار هيئة الأنواء

أربيل (كوردستان 24)- سجلت عدة مناطق بإقليم كوردستان، نسب متفاوتة من الزخات المطرية التي هطلت بشكلٍ متقطّع مساء الجمعة وفجر اليوم السبت.

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية هطول 8.1 ملم في أربيل، و0.2 ملم في خبات، و‏11.8 ملم في حاج عمران، و14.2 ملم في ‏زاخو، و2.6 في ‏پير مام، و0.2 ملم في بازيان، و 1.4 في سوران، و2.6 ملم في كاني ماسي.

 أما في محافظتي السليمانية ودهوك، ومنطقة جمجمال، فكانت نسب الهطول ضئيلة.

في غضون ذلك، أفادت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، بهطول زخاتٍ مطرية في عدة نواحي وقرى حدودية في الإقليم.

وأكدت في نشرةٍ جوية اليوم السبت، هطول 6.2 ملم في رانيا، و8 ملم في قلادزي، و6.7 ملم في جوارقورنه، و5.9 في سروجاو، و6.4 في كردجان، ومزارع جوارقورنه 6.4 ملم.

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