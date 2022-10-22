تفكيك شبكة عراقية- كوردية لتهريب مهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة "فرانس برس"، ان السلطات الفرنسية اعتقلت ستة أعضاء في "شبكة عراقية ـ كوردية" لتهريب المهاجرين إلى بريطانيا، قدُّرت أرباحها بأكثر من مليون و600 ألف يورو.

ونقلت الوكالة عن مصادر في الشرطة أن الشبكة تتألف من رئيس ومساعد وأربعة مسلّمي قوارب ومهاجرين، مضيفة أنه تم ضبط أربعة قوارب وأربعة محركات و133 سترة نجاة ومعدات تصليح خلال عملية المداهمة.

وأجرت الشبكة 32 محاولة عبور، أحبطتها التحقيقات كلها، وكانت الرحلة تضم 35 شخصا على متن القارب ويدفع كل مهاجر مبلغ 1500 يورو للصعود، ما يعادل 1,68 مليون يورو من المكاسب.

وقُدِّم المعتقلون الستة إلى النيابة في منطقة دواي شمال فرنسا.