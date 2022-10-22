زيباري يدعو القضاء للكشف عن المتورّطين في صفقة سرقة المليارات

أربيل (كوردستان 24)- دعا عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، القضاء العراقي للكشف عن الشركات و"رؤوس الفساد" المتورّطين في صفقة سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب.

وغرّد في حسابه على تويتر: "عملية سرقة 2،5 مليار دولار من أمانات دائرة الضرائب يجب أن لا تمر مرور الكرام يا سادة".

وفتحت السلطات العراقية تحقيقاً في قضية الأموال المفقودة من أمانات مصرف الرافدين، في خطوةٍ تكشف حجم الفساد المنتشر في البلاد التي تحتل المركز 157 من 180 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية الخاص بالفساد.

وطالب زيباري ، وهو وزير خارجية ومالية سابق، القضاء العراقي باستعادة تلك الأموال لـ "قوت العراقيين".

وأظهرت وثيقة، اطلعت عليها كوردستان 24، أن المبالغ سحبت من مصرف الرافدين بين شهري يناير كانون الثاني وأغسطس آب، ثم حوّلت إلى حسابات خمس شركات مختلفة باستخدام عشرات الشيكات، ثم سحبت مرة أخرى من الحسابات نقداً وبصورة فورية.

وكتب زيباري في تويتر، "يجب أن يحدد القضاء الشركات ورؤوس الفساد المتورطين في الصفقة. أما عملية التدليس و المخادعة بالمراسلات والبيروقراطية التعيسة، لا تسمن و لا تغني، فلا بد من وقفه".

وكان رئيس الوزراء العراقي المكلّف، محمد شياع السوداني، قد تعهّد عشية تكليفه بتشكيل الحكومة، بوضع مكافحة الفساد واجتثاث الفاسدين في صلب أولويات برنامجه الحكومي.