سیاسة

محافظة أربيل تبدأ بتنفيذ 3 مشاريع خدمية في عينكاوا بقيمة مليار دينار

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کوردستان اربيل عينكاوا مشاريع خدمية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل أنها بدأت بتنفيذ ثلاثة مشاريع خدمية بتكلفة مليار دينار، في قضاء عينكاوا، وذلك ضمن ميزانية المحافظة المخصصة لتنفيذ المشاريع التنموية.

وقال بيانٌ صادر عن مكتب محافظة أربيل، "في إطار خطط وبرامج محافظة أربيل لعام 2022- 2023، والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الضرورية  للمواطنين، وتحقيق الازدهار والخدمات اللازمة، تم البدء بتنفيذ 3 مشاريع خدمية في قضاء عينكاوا".

وسبق لمحافظة أربيل أن أطلقت العديد من المشاريع المماثلة داخل المدينة وفي نواحي ومناطق تابعة لها، ضمن خططها الخدمية لعام 2022- 2023.

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