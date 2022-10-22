سیاسة

رئيس الجمهورية يشيد بدور العشائر في كوردستان وعموم العراق

أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة حشد جميع الطاقات والمشاركة الجادة والفاعلة في العمل الإيجابي"
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لطيف رشيد خلال لقائه وفداً من عشيرة الجاف
لطيف رشيد خلال لقائه وفداً من عشيرة الجاف
کوردستان كوردستان رشيد رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد اليوم السبت بدور العشائر الداعم للمسيرة الديمقراطية في إقليم كوردستان وعموم العراق.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً ضم وجهاء عشيرة الجاف في مدينة السليمانية.

وذكر بيان رئاسي أن الوفد العشائري قدم "شرحاً مفصلاً عن أهم الأوضاع في مناطقهم على مختلف الصعد فضلاً عن العقبات التي تعرقل الاستقرارين الاقتصادي والخدمي"، مُعبرين عن أملهم بجهود رئيس الجمهورية في "تذليل تلك العقبات وإيجاد الحلول الناجعة بشأنها".

وثمّن رئيس الجمهورية "التاريخ النضالي لعشائر العراق والتضحيات التي قدمها أبناؤها على طريق تحرير العراق من الدكتاتورية".

كذلك أشاد بالمساهمات الحالية للعشائر في "دعم المسيرة الديمقراطية في إقليم كردستان والعراق ككل".

وأكد رئيس الجمهورية على "ضرورة حشد جميع الطاقات والمشاركة الجادة والفاعلة في العمل الإيجابي الذي من شأنه تعزيز العمل الحكومي الهادف لتوفير الخدمات لكل أبناء الشعب وضمان حقوقهم المشروعة".

ووصل رئيس الجمهورية قبل يومين إلى السليمانية، مسقط رأسه، وذلك بعد تسنمه منصب رئاسة الجمهورية منذ نحو أسبوع خلفاً لبرهم صالح.

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