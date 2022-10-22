السعودية تسجل مخالفة على العراق بعد أولى رحلات مطار كركوك

أربيل (كوردستان 24)- سجّل الجانب السعودي مخالفة على الخطوط الجوية العراقية بعد أولى رحلات مطار كركوك، حسبما جاء في كتاب رسمي.

وسبق أن طالب نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله بإيقاف العمل بمطار كركوك بسبب وجود مشاكل عديدة، ولا سيما فنية وإدارية.

وذكرت الخطوط الجوية العراقية في كتاب موجه إلى شعبة المكاتب الخارجية أن مطار المدينة المنورة سجل مخالفة بسبب "عدم ربط الرحلة (القادمة من مطار كركوك) في نظام المغادرة الآلي من محطة الوصول وبالتالي عدم تسجيل ووصول بيانات المسافرين والطاقم المطار والجواز والمركز الوطني لأمن المسافرين".

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وتضمنت المخالفة، بحسب الكتاب، "عدم وجود الرحلة على جدول مطار المدينة المنورة بسبب عدم تبديل (SLOT) من قبل الحركة من (بغداد - مدينة بغداد) إلى (كركوك - مدينة كركوك)".

وأشارت إلى أن مثل هذه المخالفة تعقبها "غرامات مالية كبيرة" على شركات الطيران، ودعت إلى "إكمال الربط وبالسرع الممكنة قبل تنفيذ رحلة أخرى من مطار كركوك الدولي إلى مطارات المملكة العربية السعودية".

وافتتح مطار كركوك في 16 من الشهر الجاري بعد أن كان يستخدم للأغراض العسكرية، إذ استخدمه الأمريكيون قاعدة لهم بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

وبعد افتتاحه بأيام هبطت أولى الطائرات المدنية قادمة من بغداد، كذلك سيّر المطار يوم أمس رحلة إلى السعودية تقل عدداً من المعتمرين.