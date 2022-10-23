اقتصاد

أسعار العملات الاجنبية والذهب في أسواق كوردستان

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 148.250 دينار عراقي

100 يورو = 144.500 دينار عراقي

100 باوند إسترليني = 166.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 7900 دينار عراقي

100 ألف تومان إيراني = 4600 دينار عراقي

1 دينار اردني = 2013 دينار عراقي

 

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال ذهب عيار 24 = 395.000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 21 = 355.000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 18 = 300.000 دينار عراقي

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