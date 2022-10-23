أسعار العملات الاجنبية والذهب في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 148.250 دينار عراقي
100 يورو = 144.500 دينار عراقي
100 باوند إسترليني = 166.000 دينار عراقي
100 ليرة تركي = 7900 دينار عراقي
100 ألف تومان إيراني = 4600 دينار عراقي
1 دينار اردني = 2013 دينار عراقي
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال ذهب عيار 24 = 395.000 دينار عراقي
مثقال ذهب عيار 21 = 355.000 دينار عراقي
مثقال ذهب عيار 18 = 300.000 دينار عراقي