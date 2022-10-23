سیاسة

مقابلات المرشحين للوزارات تكون عبر لجنة مختصة

سيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقف المرشحين من الجوانب القانونية
author_image مظفر مزوري
العراق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اللجنة المختصة مقابلات المرشحين

أربيل (كوردستان24)- أكد مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية، مؤكداً بأن المقابلات مع مرشحي الوزارات تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين.

وقال مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في بيان له اليوم "يؤكد مكتب رئيس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني، استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة، وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة".

وأضاف البيان "بأن مقابلات المرشحين تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، ويرأسها رئيس الوزراء المكلف".

وأشار البيان الى أنه "سيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقف المرشحين من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف