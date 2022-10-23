مقابلات المرشحين للوزارات تكون عبر لجنة مختصة

أربيل (كوردستان24)- أكد مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية، مؤكداً بأن المقابلات مع مرشحي الوزارات تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين.

وقال مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في بيان له اليوم "يؤكد مكتب رئيس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني، استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة، وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة".

وأضاف البيان "بأن مقابلات المرشحين تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، ويرأسها رئيس الوزراء المكلف".

وأشار البيان الى أنه "سيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقف المرشحين من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة".