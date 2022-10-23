الحدود العراقية الإيرانية مفخّخة بـ 25 مليون لغمٍ أرضي

أربيل (كوردستان 24)- كشف مرصد العراق الأخضر المعني بالبيئة، أن المساحة المملوءة بالألغام داخل العراق، تبلغ 3 مليارات متر مربع، مؤكداً على وجود 25 مليون لغم أرضي ضمن الشريط الحدودي العراقي الإيراني.

وأشار المرصد البيئي العراقي في تقريرٍ له، اليوم الأحد، أن تكلفة إزالة اللغم الواحد تصل من 300 إلى 1000 دولار، وعملية المسح الأرضي للمتر الواحد تبلغ من 3 إلى 7 دولارات.

وقال "هناك نحو 25 مليون لغم أرضي في جميع مناطق الشريط الحدودي العراقي الإيراني، من الفاو بالبصرة جنوبي العراق إلى منطقة خانقين بمحافظة ديالى".

وأضاف "هناك أربع منظماتٍ أجنبية عاملة في العراق تعمل على إزالة تلك الألغام، وهي من جنسياتٍ نرويجية و دنماركية وبريطانية".

وخاض العراق في عهد صدام حسين، حرب الثمان سنوات ضد إيران، من عام 1980 وحتى 1988، وُصِفت بأنها أطول نزاع عسكري في القرن العشرين، وواحدة من أكثر الحروب دموية.

ونوّه المرصد العراقي أن "مناطق إقليم كوردستان لا تخلُ من الألغام، لكن كميتها في مناطق الجنوب تفوق عما موجودة بكوردستان"، مشيراً أن "النظام السابق استوردها من دول عدة أبرزها بلجيكا وروسيا، والصين".

ولفت إلى أن "نظام قبل 2003 لم يعمل على رفعها بعد انتهاء الحرب؛ لاعتباراتٍ أمنية، بينما الحكومات المتعاقبة بعد 2003، كانت تتبع تعليمات واشنطن الرافضة، لاعتباراتٍ سياسية مستقبلية بين بغداد وطهران"