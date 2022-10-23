أمن

تفكيك "خلية نائمة" بتنسيق أمني جديد بين أربيل وبغداد

أشاد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مراراً بالتنسيق الجيد مع الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان
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أحد أفراد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي
أحد أفراد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي
العراق العراق مكافحة الإرهاب داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم الأحد اعتقال سبعة من عناصر تنظيم داعش في تنسيق أمني جديد مع الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان إنه تمكن من "اعتقال أربعة إرهابيين، ثلاثة منهم في محافظة أربيل والآخر في السليمانية" بإقليم كوردستان.

وأضاف أن ذلك جاء في إطار "تعزيز العمل المشترك وتبادل المعلومات الاستخبارية ما بين جهاز مكافحة الإرهاب وأجهزة أمن إقليم كوردستان".

وأشار الجهاز إلى اعتقال "قيادي" يُكنى أبو حمزة داخل محافظة كركوك، فضلاً عن إلقاء القبض على "عنصرين إرهابيين" في مكان لم يحدده البيان.

ويعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، بين حين وآخر، اعتقال أعضاء في تنظيم داعش، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في إقليم كوردستان.

وسبق أن سلّمت مديرية مكافحة الإرهاب في أربيل العديد من عناصر داعش إلى محاكم التحقيق في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

وأشاد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مراراً بالتنسيق الجيد مع الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان في تعقب عناصر داعش واعتقالهم.

وكان إقليم كوردستان قد شدد في مناسبات كثيرة على أهمية التنسيق الأمني بين أربيل وبغداد لملاحقة عناصر داعش وإحلال الأمن والاستقرار.

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