سیاسة

ترامب منتقداً إدارة بايدن: الحرب الأوكرانية لم تكن لتندلع لو بقيت رئيساً

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العالم أمريكا بايدن ترامب

أربيل (كوردستان 24)- حمّل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إدارة جو بايدن، مسؤولية الفشل في تنفيذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، معتبراً أن ذلك كان "أكبر إذلالٍ للولايات المتحدة".

وخلال كلمةٍ له أمام حشدٍ من أنصاره بولاية تكساس، حذّر ترامب من أن سياسات الإدارة الأمريكية الحالية "قد تحوّل الصراع في أوكرانيا إلى حربٍ عالمية ثالثة".

ورغم هزيمة ترامب أمام بايدن في انتخابات 2020، إلا أن المنافسة على المنصب لا تزال مستمرة بينهما، بعد تأكيد الأخير قدرته على هزيمة ترامب، في حال قرر خوض المنافسة في انتخابات 2024.

جاء ذلك، في وقتٍ ألمح الرئيس السابق إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة عام 2024.

في المقابل، اعتبر ترامب أن الحرب الأوكرانية "لم تكن لتندلع لو بقيت رئيساً"، مشيراً أن هذا الصراع يجب أن ينتهي من خلال إبرام "صفقة"، وليس من خلال إرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف.

وأضاف "لم يكن هذا ليحدث أبداً، حتى خلال مليون عام، لو بقيت أنا في منصب الرئاسة، وكانت أسعار النفط ستكون منخفضة جداً، لدرجة أن ذلك كان سيمنعهم من تمويل الحرب".

واعتبر ترامب أن الحرب الأوكرانية "لم تكن مطلوبة أصلاً، لم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليُقدِم على ذلك أبداً، أنا أعرفه جيداً".

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