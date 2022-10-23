كوردستان تشرع بحملة مكثفة جديدة لنزع السلاح غير المرخص

أربيل (كوردستان 24)- تشرع وزارة داخلية إقليم كوردستان يوم غد الاثنين في حملة مكثفة جديدة، لضبط الأسلحة غير المرخصة في جميع أرجاء الإقليم، حسبما قاله مسؤول في الوزارة.

وهذه ثاني حملة يطلقها إقليم كوردستان بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني بعد حملة واسعة بدأت في الصيف الماضي وأسهمت في خفض معدل القتل الجنائي.

وقال مدير عام ديوان وزارة الداخلية هيمن ميراني في حديث لكوردستان 24، إن الحملة ستنطلق ابتداءً من يوم غد وتستمر لغاية 30 من الشهر الجاري.

وأضاف أن هذه الحملة تهدف للقضاء على الأسلحة غير المرخصة، وأعلن توجيه جميع المحافظات والإدارة المستقلة بتشكيل لجنة للإشراف على الحملات التي تنفذها قوات الأمن في نقاط تفتيش متحركة في الشوارع الرئيسية.

وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان مصرة على أن يقتصر حمل السلاح على قوات الأمن، وحظر حيازة كل أشكال السلاح غير المرخص.

ووافق برلمان كوردستان في مطلع آذار مارس 2022 على قانون الأسلحة في الإقليم. وفي 21 تموز يوليو من العام نفسه أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة تتعلق بشراء الأسلحة وبيعها.

وقررت الأمم المتحدة اعتبار 24 و30 تشرين الأول أكتوبر من كل عام أسبوعاً لنزع السلاح، لبناء عالم أكثر أمناً وأماناً ولحماية الناس من الأذى.

وتقول الأمم المتحدة إن الجهود المبذولة لنزع السلاح أدت دوراً حاسماً في منع الأزمات والصراعات المسلحة وإنهائها.