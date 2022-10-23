جاويش أوغلو: وحدة سوريا تفرض على "الحكومة والمعارضة" الاتفاق على خارطة طريق

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم السبت أن توصل الحكومة والمعارضة السورية إلى اتفاق على خارطة طريق يحفظ وحدة وسلامة البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء مع منظمات مجتمع مدني ورجال أعمال في ولاية هطاي جنوبي تركيا، المتاخمة للحدود السورية، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

وقال جاويش أوغلو، "لإيجاد حل سياسي للقضية السورية يجب أن يتوصل النظام والمعارضة المعتدلة لاتفاق على دستور وخريطة طريق تشمل عملية انتخابية وفق قرار مجلس الأمن الدولي".

وأضاف "هناك من ينزعج من هذا الطرح، أخبرونا إن كان هناك حل آخر، هل تقبلون أن تستمر هذه الحرب الأهلية لمدة 50 عاماً أخرى".

وأكد أن "هذا هو السبيل الوحيد لتأسيس الوحدة واللحمة في سوريا، وبهذه الطريقة فقط يمكننا إعادة السوريين إلى بلادهم بأمان، بمن فيهم السوريون في تركيا والراغبون بالعودة".

وأشار إلى أن "بدء العملية الانتقالية في سوريا سيكون أيضاً خطوة مهمة على صعيد المصالحة"، مؤكداً "سنقدم الدعم اللازم لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة".

وتابع "اللجنة الدستورية لم تحقق أي نتيجة بعد 9 جولات"، مؤكداً عملهم "مع الدول الضامنة لتحقيق نتيجة في الجولات القادمة".

يأتي هذا في وقتٍ يتحدث المسؤولون الكبار في تركيا أهمية تطبيعٍ العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة والحكومة في دمشق، والتي انقطعت بعد اندلاع الأزمة السورية.