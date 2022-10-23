محمد بن سلمان يغيب عن القمة العربية في الجزائر لـ "أسباب صحية"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان اليوم الأحد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيغيب عن القمة العربية المقررة في الجزائر في الأول والثاني من تشرين الأول نوفمبر لـ "أسبابٍ صحية".

ويبلغ محمد بن سلمان 37 عاماً وهو ولي العهد منذ 2017، كما عيّنه العاهل السعودي الملك سلمان، نهاية أيلول سبتمبر في منصب رئيس الوزراء.

وجاء في البيان أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تلقى اتصالاً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية بالجزائر، امتثالاً لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر".

وأضاف البيان بأن تبون "أبدى تفهمه لهذه الوضعية وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، ومعبراً له أن المملكة العربية السعودية الشقيقة ستظل حاضرة معنا في كل الظروف".

وكانت وسائل إعلام جزائرية ذكرت سابقاً أن الأمير محمد بن سلمان سيكون ضمن الحاضرين في القمة إلى جانب أغلب القادة المشاركين.

ومن المنتظر أن تناقش القمة أزمات الدول العربية وقضايا أمن الغذاء والطاقة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.