"بيغيدا" تفشل في إحراق نسخةٍ من القرآن بهولندا

أربيل (كوردستان 24)- فشلت حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام، في إحراق نسخةٍ من القرآن خلال تجمّعٍ لأعضائها، السبت، أمام محطة قطارٍ مركزية بمدينة روتردام الهولندية.

وأُسِّست الحركة التي تضمُّ مجموعة من الألمان والأوروبيين المتعصّبين ضد الإسلام والمسلمين، في مدينة دريسدن الألمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

بدأت الحركة بصفحةٍ على موقع الفيس بوك، أسسها شخص يدعى، لوتس باخمان، وبدأت مظاهراتها بـ 500 شخص ووصلت لما يزيد عن 10 آلاف متظاهر بعد قرابة 6 أسابيع من انطلاقها.

ووجّهت الشرطة الهولندية تحذيرات لزعيم الحركة بهولندا، إدوين ويغنسفيلد، قبل أن تعتقله وتفرّق المجتمعين، بعد استمرارهم بترديد عبارات تبث الكراهية، بحسب وكالة الأناضول.

وتزامناً مع تجمّع أعضاء الحركة، احتشد عشرات المسلمين قرب المكان نفسه، احتجاجاً على سماح السلطات بتلك الممارسات التي أعلنت الحركة مسبقاً نيتها بالتجمع وحرق نسخةٍ من القرآن.

وتؤمّن حركة "بيغيدا" بوجوب طرد المسلمين من أوروبا، لأنها تعتقد أن تزايد عددهم، قد يؤدي لأسلمة أوروبا في المستقبل.

وتجمع الحركة بين تياراتٍ يمينية متطرفة ونازيين جدد، وجماعات مثيري الشغب في الملاعب المعروفة باسم "هوليغنز"، يشكل العداء للمسلمين قاسماً مشتركاً بينهم.