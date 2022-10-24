الأعرجي ينفي الترشح لمنصب وزير الدخلية

أربيل (كوردستان 24)- نفى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يوم الأحد، ترشحه لاستلام منصب وزارة الداخلية في الحكومة الإتحادية الجديدة.

وجاء ذلك في بيان، للمكتب الإعلامي للأعرجي، وقال البيان "لم يصدر عنه أي خبر حول سحب ترشيح الأعرجي لمنصب وزارة الداخلية من عدمه، لكون الأعرجي لم يكن مرشحاً لهذا المنصب".

واشار إلى أن "كل ما ينشر على المواقع والصفحات الإخبارية بهذا الصدد لاعلاقة له بالمكتب الإعلامي للأعرجي، وهي أخبار غير رسمية وعارية عن الصحة"، داعيا إلى " أخذ المعلومات من المكتب الإعلامي وصفحاته الرسمية المعتمدة حصرا".

وتقول تقارير إعلامية ان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، يواجه صراعاً على الحقائب الوزارية، وصلت الى داخل التكتلات السياسية ذاتها، ما أدى الى عرقلة مساعي رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في تشكيل حكومته بشكل سريع كما كان يأمل.