أوكرانيا تنفي مزاعم روسية بشأن استعدادها لاستخدام "قنبلة قذرة"

أربيل (كوردستان 24)- أدانت كييف مزاعم روسية، بأن كييف قد تستخدم "قنبلة قذرة" - وهي عبارة عن متفجرات تقليدية ملوثة بمواد مشعة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هذا يعني أن روسيا نفسها ربما تستعد لهجوم من هذا النوع، في وقت نفي فيه حلفاء أوكرانيا المزاعم، وقالت الولايات المتحدة إنها "ترفض أي ذريعة لتصعيد روسي".

وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني ردا على الحديث عن القنبلة القذرة على لسان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أثناء اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني بن والاس.

وقال شويغو إنه "قلق بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل كييف التي تنطوي على استخدام قنبلة قذرة".

وأجرى شويغو، يوم الأحد، سلسلة من المكالمات الهاتفية مع وزراء دفاع الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا، معربا عن قلق موسكو. لكنه لم يقدم أي دليل يدعم مزاعمه.

واتهم زيلينسكي روسيا بأنها "مصدر كل شيء قذر يمكن تخيله في هذه الحرب"، وذلك ردا على المزاعم لروسية.

ويقول محللون عسكريون أن الاتهامات الروسية تأتي بعد سلسلة من الهزائم العسكرية الروسية الثقيلة، وفي الوقت الذي تواصل القوات الأوكرانية عملياتها الهجومية المضادة في شرق وجنوب البلاد.