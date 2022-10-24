استمرار هطول الأمطار في مناطق بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اجتاحت موجة من الأمطار مناطق من إقليم كوردستان، وأعلنت هيئة الأنواء الجوية، ان تساقط الأمطار سيستمر في بعض مناطق الإقليم.

وأعلنت هيئة الأنواء في الإقليم، توقعاتها لـ48 ساعة المقبلة، حيث رجحت سقوط أمطار رعدية في المناطق الوسطى، وفي محافظتي أربيل والسليمانية، وخصوصا في المناطق الجبلية.

وقالت الهيئة ان الأجواء ستشهد استقرارا خلال أوقات الليل، مشيرة الى ان درجات الحرارة ستنخفض من 1-2 درجة مئوية، مقارنة بدرجات الحرارة في الأيام الماضية.

وستكون درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين كالتالي: أربيل 26 درجة مئوية، السليمانية 25 درجة، دهوك 25 درجة، كركوك 29 درجة، حلبجة 26 درجة، زاخو 25 درجة، سوران 21 درجة، كرميان 30 درجة مئوية.