أسعار العملات الاجنبية والذهب في أسواق كوردستان

بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأثنين، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 146.850 دينار عراقي

100 يورو = 144.500 دينار عراقي

100 باوند إسترليني = 166.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 7900 دينار عراقي

100 ألف تومان إيراني = 4600 دينار عراقي

1 دينار اردني = 2013 دينار عراقي

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال ذهب عيار 24 = 395.000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 21 = 355.000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 18 = 300.000 دينار عراقي