مجتمع

افتتاح مدرسة جديدة تتکون من 12 صفًا في السليمانية

مع افتتاح هذه المدرسة سيرتفع مستوى الخدمات التربوية في قضاء بازيان وسيكون له تأثير كبير على تحسين مستوى التربية والتعليم في المنطقة
author_image مظفر مزوري
کوردستان السليمانية التربية التعليم مدرسة حكومة اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان عن افتتاح مدرسة جديدة في السليمانية، مضيفة ان الكابينة التاسعة للحكومة أولت أهتماماً كبيراً لبناء بنية تحتية تربوية وتعليمية قوية.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في بيان لها "أولت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كردستان اهتمامًا كبيرًا لبناء بنية تحتية تربوية وتعليمية قوية واتخذت خطوات كبيرة وجادة لتحسين وضع التربية والتعليم في إقليم كوردستان".

وأضاف البيان "تعد مدرسة روشَن الثانوية ومدرسة رابَر الابتدائية في قضاء بازيان من المراكز التربوية والتعليمية الجديدة التي تم بناؤها في محافظة السليمانية والتي تتكون من 12 صفاً ويتم الدوام فيها فترتين صباحية ومسائية".

وقال مدير عام التربية في السليمانية دلشاد عمر "تم بناء المدرسة في قضاء بازيان بالتنسيق مع حكومة اقليم كوردستان بتكلفة 800 مليون دينار وهي مركز تربوي مهم للقضاء"، مضيفاً "أن هناك فترتان للدوام في المدرسة، يستفيد منهما 720 طالبًا، بالإضافة إلى أن المدرسة بها مختبر وملعب رياضي".

وأشار البيان الى "ان حكومة إقليم كوردستان بالإضافة إلى توفير الأرض لبناء المدرسة من خلال وزارة التربية، ستوفر أيضا المعلمين والمدرسين والمعدات والمستلزمات الجديدة للمدرسة".

ولفت البيان الى أنه "مع افتتاح هذه المدرسة سيرتفع مستوى الخدمات التربوية في قضاء بازيان وسيكون له تأثير كبير على تحسين مستوى التربية والتعليم في المنطقة".

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