وفد إيراني تجاري يزور كوردستان ويؤكد: "حققنا نتائج مهمة"

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق يحيى الاسحاق، في إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد رفيع المستوى من جمهورية إيران الإسلامية إلى إقليم كوردستان، أن "الوفد حقق نتائج مهمة".

وقال يحيى الاسحاق لوكالة "إيلنا" للأنباء، ان "وفدا تجاريا برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، زار إقليم كوردستان وحقق نتائج جيدة جدا".

ولم يوضح يحيى الاسحق أي تفاصيل بخصوص نتائج الزيارة، إلا أنه من المقرر أن يتم افتتاح معرض للشركات الإيرانية في كوردستان الشهر المقبل.

في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، زار الوفد الإيراني إقليم كوردستان، والتقى بشكل منفصل برئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي ومسؤولين آخرين.

وأكدت حكومتا طهران وأربيل في اجتماعاتهما على أهمية تطوير العلاقات في مجال التبادلات التجارية، وتقديم التسهيلات للتجار والمستثمرين، ومنع العقبات أمام تحركات الأعمال.

ورجّح يحيى الاسحاق خلال الاجتماع التخطيطي لرئيس الغرفة المشتركة، بشأن التعاون الثنائي بين إيران والعراق، بأن تحقق الدبلوماسية الاقتصادية السائدة على العلاقات بين البلدين، 10 مليارات دولار في مجال التجارة المشتركة بنهاية شهر آذار مارس المقبل من العام الجديد.

وقال الاسحاق ان ""الدبلوماسية الاقتصادية تتولى دورا أساسيا على صعيد العلاقات الدولية والسياسية ومواجهة التهديدات واغتنام الفرص"، فيما حث على "مزيد من التركيز على هذا الجانب في العلاقات مع دولة العراق".

واكد ان الدبلوماسية الاقتصادية "قادرة على مواجهة الدول التي تريد عرقلة حضور ايران الفاعل في العراق".

وشدد على ضرورة ان تركز الدبلوماسية على توظيف الأواصر التاريخية العريقة التي تجمع بين البلدين، في سياق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي.