الحزب الديمقراطي الكوردستاني يحدد يوم انعقاد مؤتمره الـ14

أربيل (كوردستان24)- قال مصدر مطّلع لكوردستان24 أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيعقد مؤتمره الـ14 في الثالث من نوفمبر القادم في مدينة دهوك.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أجرى في أغسطس الماضي انتخابات لاعضائه الذين سيشاركون في المؤتمر الـ14 للحزب، وشارك في الانتخابات 600 ألف كان لهم حق التصويت على المشاركين في المؤتمر.

وحسب القانون الداخلي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيشارك 800 عضو في المؤتمر من الذين تم انتخابهم في شهر أغسطس الماضي، بالإضافة للقياديين في الحزب، وسيكون 25% من الأعضاء المشاركين في المؤتمر من النساء.

تاريخ المؤتمرات السابقة للحزب الديمقراطي الكوردستاني :

المؤتمر الأول: عقد في 16/8/1946، وكان في منزل (سعيد فهيم) بمدينة بغداد وبشكل سري، حيث شارك (70) ممثلاً.

المؤتمر الثاني: عقد في شهر آذار من عام (1951) مكان المؤتمر كان في منزل (علي حمدي) بمدينة بغداد، وكان المؤتمر بمشاركة قرابة (30) ممثلاً عن الفروع ولجان مناطق البارتي.

المؤتمر الثالث: عقد في 26/1/1953 في مدينة كركوك وبمشاركة قرابة (35-40) ممثلاً.

المؤتمر الرابع: عقد في فترة 4-7/10/1959 في منزل (كاكه زياد) بمدينة بغداد، حيث كان المؤتمر بإشراف الملا مصطفى بارزاني.

المؤتمر الخامس: عقد في شهر أيام من عام (1960) في مقر الحزب حينذاك بمدينة بغداد.

المؤتمر السادس: عقد في بدايات شهر تموز من عام (1964) في بلدة قلادزى.

المؤتمر السابع: عقد في 15/11/1966، في كلالة.

المؤتمر الثامن: عقد في 1/7/1970 في ناوبردان وبمشاركة (488) ممثلاً.

المؤتمر التاسع: عقد في 4/10/1979 بمنطقة (مركاوار)، وقد انتخب فيها (مسعود مصطفى بارزاني) رئيساً للحزب بتصويت المشاركين بالأجماع.

المؤتمر العاشر: عقد في الفترة 2-12/12/1989 في منطقة (مركاوار) بمشاركة (332) ممثلاً.

المؤتمر الحادي عشر: عقد في عام 1993 بمدينة أربيل عاصمة أقليم كوردستان، بمشاركة (2167) ممثلاً.

المؤتمر الثاني عشر: عقد في الفترة 6-14/10/1999 في العاصمة أربيل، بمشاركة (1473) ممثلاً.

المؤتمر الثالث عشر: عقد في الفترة 11-18/12/2010، في العاصمة أربيل، بمشاركة أكثر من (1500) ممثلاً.