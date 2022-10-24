رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري

أربيل (كوردستان24)- تلقّى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد دعوة رسمية من الرئيس المصري لحضور قمة قادة العالم، وذلك خلال استقباله السفير المصري لدى العراق وليد محمد إسماعيل اليوم الاثنين في قصر السلام ببغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في بيان له "استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين 24 تشرين الأول 2022 في قصر السلام ببغداد، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق السيد وليد محمد إسماعيل".

وأضاف البيان "وخلال اللقاء، سلّم السفير المصري فخامة رئيس الجمهورية رسالة من فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في قمة قادة العالم التي ستعقد في شرم الشيخ في دورتها (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ".

وأشار البيان الى أن الرئيس المصري في رسالته "أكّد على أهمية تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض لتطبيق أهداف اتفاق باريس، مضيفاً أن تغير المناخ يعتبر التحدي الأصعب الذي يواجهه العالم حالياً، وهو ما يتطلب تكاتف جهود الدول جميعاً لتمكين الدول النامية من القيام بدورها في هذا المجال".

وأوضح البيان أن الرئيس المصري "أشاد بجهود العراق في ملف تغير المناخ، داعياً إلى التنسيق والعمل المشترك بين البلدين ودعم جهود مصر الهادفة إلى الوصول لنتائج شاملة وطموحة تصب في مصلحة دول المنطقة وشعوبها وتعزز المساعي العالمية لمواجهة تغير المناخ".

ولفت البيان الى ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف من جانبه "أعرب عن عميق شكره وامتنانه للدعوة، محملاً السفير المصري تحياته الخالصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى عمق العلاقات التأريخية مع جمهورية مصر العربية وأهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي البنّاء على مختلف الصعد تحقيقاً لتطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والرفاه".