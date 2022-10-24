سیاسة

فؤاد حسين: حوارات تشكيل الحكومة ستؤدي الى استقرار الأوضاع الداخلية

author_image سوار أحمد
العراق وزير الخارجية فؤاد حسين الحوارات تشكيل الحكومة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجيَّة فؤاد حسين اليوم الاثنين، ان حوارات تشكيل الحكومة ستؤدي إلى استقرار الأوضاع الداخليَّة في العراق.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، أن"وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تسلَّم اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان الجديد لدى العراق ماتسوموتو هوتوشي"، مبينةً، أنه "جرى بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وطوكيو، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح  الشعبين الصديقين كليهما".

وبحسب البيان، قال حسين، أنَّ "موقع العراق الجغرافيّ يمثل عنصر قوة في المنطقة لما يمتلكه من احتياطات كبيرة من الموارد الطبيعيَّة"، لافتا إلى أن "الحوارات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف مع القوى السياسيَّة من أجل تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة، ستؤدي إلى استقرار الأوضاع الداخليَّة في العراق".

وأكّد "دعمه لجُهُود السفير الجديد في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون الثنائيّ بما يحقق المصالح المُشترَكة"، مُتمنياً "للسفير الجديد المُوفقية، والنجاح في مهامِّ عمله".

وعبّر حسين عن "استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم كلّ التسهيلات للبعثة الدبلوماسيَّة اليابانية في بغداد".

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