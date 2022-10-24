لبنان يفشل للمرة الرابعة في انتخاب رئيسٍ للبلاد

أربيل (كوردستان 24)- فشل مجلس النواب اللبناني، للمرة الرابعة في انتخاب رئيسٍ جديد للبلاد، بسبب تعذّر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وعقد مجلس النواب جلسته الرابعة، الإثنين، لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، برئاسة رئيس المجلس، نبيه بري، بعد اكتمال النصاب بحضور 86 نائباً من أصل 128.

ويمرُّ لبنان الذي يعيش أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر، بأزمةٍ اقتصادية منذ عام 2019، صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها.

في غضون ذلك، حدّد البرلمان اللبناني يوم الخميس القادم 27 اكتوبر تشرين الأول، موعداً لعقد جلسةٍ جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وفشل البرلمان اللبناني في الـ 20 اكتوبر تشرين الأول الجاري، في انتخاب رئيسٍ جديد للبلاد وسط انقسامات تثير مخاوف من فراغ في سدة الرئاسة، بعد انقضاء ولاية الرئيس الحالي، ميشال عون، نهاية الشهر الحالي.

ووفقاً للنظام السياسي المعمول به في لبنان القائم على محاصصة طائفية، ينبغي أن يكون الرئيس مسيحياً مارونياً، ورئيس الوزراء مسلماً سُنياً.

وليست المرة الأولى التي يبقى فيها منصب الرئاسة اللبنانية شاغراً، فقد سبق أن شغر المنصب عدة مرات منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.