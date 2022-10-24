سیاسة

للمرة الثانية في يومين.. قصف إسرائيلي لمحيط دمشق

author_image سوار أحمد
سوریا اسرائيل قصف سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، إن قصفا إسرائيليا استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق عند ظهر اليوم الاثنين 24 من تشرين الأول، على غير عادة القصف الإسرائيلي الذي يستهدف سوريا ليلا.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري  "نفذ العدو الإسرائيلي عند الساعة 14:00 من ظهر اليوم عدوانًا جويًا، برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر أن الاستهداف أدى إلى إصابة عسكري بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية، موضحًا أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عددًا منها".

وتحدثت عدد من وسائل الإعلام المحلية عن أصوات انفجارات "عنيفة" في دمشق، خلال القصف.

واستهدفت إسرائيل قبل يومين، مواقع في مطار الديماس العسكري بريف دمشق الغربي.

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