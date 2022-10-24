سیاسة

الرئيس العراقي يبدي استعداد بغداد لتعزيز التعاون الشامل مع بكين

هنأ الرئيس العراقي في برقيته التي أوردها مكتبه الإعلامي نظيره الصيني بمناسبة انتخابه أميناً عاماً للحزب الشيوعي لفترة ثالثة
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عبد اللطيف رشيد والرئيس الصيني
عبد اللطيف رشيد والرئيس الصيني
العراق العراق الصين عبد اللطيف رشيد

أربيل (كوردستان 24)- أبدى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الاثنين استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع الصين على الصعد كافة.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها رشيد إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة انتخابه أميناً عاماً للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني.

وتمكن بينغ أمس الأحد من إرساء سابقة من نوعها بعد أن حظي بفترة ولاية ثالثة لزعامة الحزب الشيوعي، مرسخاً موقعه كأقوى حاكم للبلاد منذ ماو تسي تونغ.

وهنأ الرئيس العراقي في برقيته التي أوردها مكتبه الإعلامي نظيره الصيني بمناسبة انتخابه أميناً عاماً للحزب الشيوعي لفترة ثالثة.

وقال رشيد "اغتنمُ هذه المناسبة الطيبة، لأؤكد حرصي على تعزيز التعاون المُثمر والبنّاء وبما يُسهم في تنمية واستقرار ورفاهية بلدينا وشعبينا الصديقين، والارتقاء بمصالحهما المشتركة في المجالات كافة".

كان شي قد أرسى أساساً لامتداد حكمه لأكثر من عقد عندما ألغى تحديد الولايات الرئاسية بفترتين فقط في 2018.

ومن المتوقع أن يتم تمديد ولايته رئيساً في جلسة برلمانية سنوية تعقد في آذار مارس وستشهد أيضاً الإعلان الرسمي عمن سيشغل منصب رئيس الوزراء الجديد.

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