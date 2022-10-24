شاخوان عبد الله يدعو لمواصلة "التقييم الميداني" للوحدات العسكرية في ديالى

أربيل (كوردستان 24)- دعا نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله إلى مواصلة "التقييم الميداني" للوحدات العسكرية في محافظة ديالى.

وجاءت دعوة عبد الله خلال اجتماع موسع عُقد برئاسته استكمالاً لأعمال اللجنة النيابية الخاصة بتقييم الأوضاع وتحديد المشاكل الأمنية والمعوقات.

وعُقد الاجتماع بحضور رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية مع استضافة قائد عمليات ديالى ومديري الاستخبارات وأفواج الطوارئ والقيادات الأمنية.

وذكر البرلمان في بيان أن الاجتماع ناقش "الملف الأمني على مستوى المناطق في المحافظة والإجراءات الكفيلة لمعالجة المشاكل والخروقات والقضاء على الإرهاب بشتى أشكاله".

وأكد نائب رئيس البرلمان على "ضرورة استمرار الجهود والتقييم الميداني للقطعات العسكرية، وإيجاد معالجات واقعية للمشاكل الأمنية من أجل حفظ الأمن وحماية أرواح المواطنين والحد من ظاهرة التهريب وتداعياته الخطيرة".

وتعتقل قوات الأمن بصورة شبه يومية عناصر من تنظيم داعش في مناطق متفرقة من البلاد، وعلى الرغم من ذلك لا يزال التنظيم يشن هجمات متفرقة ولا سيما خارج المدن.

وأعلن العراق النصر على تنظيم داعش عام 2017 بعد حرب مدمرة امتدت لنحو ثلاث سنوات، وانتهت بإعادة السيطرة على ثلثي مساحة البلاد التي استولى عليها التنظيم عام 2014.