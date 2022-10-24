سیاسة

بالفيديو | كوردستان تفكك "شبكة الدولار الليبي" وتعرض اعترافات أعضائها

author_image Kurdistan24 اربیل
شعار مجلس أمن إقليم كوردستان
شعار مجلس أمن إقليم كوردستان
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أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت الأجهزة المختصة التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان 28 شخصاً بتهمة ارتكاب جرائم التهديد والضرب والإساءة والترويج لما يعرف بالدولار الليبي والعملات المزيفة.

وقال مجلس أمن إقليم كوردستان في بيان إن أجهزته المختصة تمكنت من اعتقال هؤلاء المتهمين للفترة من 31 تموز يوليو الماضي ولغاية الآن.

ومن بين المعتقلين 19 متهماً من إقليم كوردستان وستة سوريين وثلاثة آخرون من بغداد، حسبما جاء في البيان الذي أرفقت معه اعترافات مسجلة للمتهمين.

وجاء في البيان "اعتقل هؤلاء بتهمة جريمة التهديد والضرب والإساءة والتعامل بالدولار الليبي والعملة المزيفة، في تسع قضايا تتعلق بهذا الشأن".

وأشار إلى أن المتهمين الذين اعتقلتهم أجهزة مجلس أمن الإقليم سيحالون إلى المحكمة بموجب المادتين 452 و281 من قانون العقوبات العراقي.

وأضاف المجلس أن عمليته النوعية تأتي في إطار جهوده المستمرة من أجل الحفاظ على أمن إقليم كوردستان واستقراره والحفاظ على ممتلكات المواطنين.

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