أمن

سقوط قتيلين يعملان ضمن فريق شريك للأمم المتحدة في البصرة

أسهم الفريق بتطهير منطقة شط العرب من مئات الذخائر المتفجرة
author_image Kurdistan24 اربیل
موقع يضم ألغاماً في العراق
موقع يضم ألغاماً في العراق
العراق البصرة العراق ألغام الأمم المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- قتل عراقيان يعملان ضمن فريق شريك لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام إثر انفجار ذخيرة متفجرة في شط العرب بمحافظة البصرة.

وقالت دائرة الألغام التابعة للأمم المتحدة في بيان إن الانفجار، الذي أدى إلى إصابة شخص ثالث بجروح، وقع صباح اليوم في موقع لإزالة الذخائر المتفجرة.

وأضافت أن الضحايا هم أعضاء في فريق "الخبرة الفنية" الذي يعد شريكاً لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام على مدى العامين الماضيين.

وأسهم الفريق بتطهير منطقة شط العرب من مئات الذخائر المتفجرة.

وتقول الأمم المتحدة إن عمليات التطهير ضرورية لسلامة المواطنين مع ضمان الوصول الآمن إلى الأراضي من أجل الأنشطة الزراعية والتنمية.

ولا تزال ستة بالمئة من أراضي البصرة تضم ألغاماً لم تنفجر من مخلفات الحروب التي استمرت عقوداً في الجنوب الفقير رغم ثروته النفطية الهائلة.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

بالفيديو | كوردستان تفكك "شبكة الدولار الليبي" وتعرض اعترافات أعضائها
  37 دقائق
العراق

شاخوان عبد الله يدعو لمواصلة "التقييم الميداني" للوحدات العسكرية في ديالى
  57 دقائق
العراق

الرئيس العراقي يبدي استعداد بغداد لتعزيز التعاون الشامل مع بكين
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف