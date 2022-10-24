سقوط قتيلين يعملان ضمن فريق شريك للأمم المتحدة في البصرة

أربيل (كوردستان 24)- قتل عراقيان يعملان ضمن فريق شريك لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام إثر انفجار ذخيرة متفجرة في شط العرب بمحافظة البصرة.

وقالت دائرة الألغام التابعة للأمم المتحدة في بيان إن الانفجار، الذي أدى إلى إصابة شخص ثالث بجروح، وقع صباح اليوم في موقع لإزالة الذخائر المتفجرة.

وأضافت أن الضحايا هم أعضاء في فريق "الخبرة الفنية" الذي يعد شريكاً لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام على مدى العامين الماضيين.

وأسهم الفريق بتطهير منطقة شط العرب من مئات الذخائر المتفجرة.

وتقول الأمم المتحدة إن عمليات التطهير ضرورية لسلامة المواطنين مع ضمان الوصول الآمن إلى الأراضي من أجل الأنشطة الزراعية والتنمية.

ولا تزال ستة بالمئة من أراضي البصرة تضم ألغاماً لم تنفجر من مخلفات الحروب التي استمرت عقوداً في الجنوب الفقير رغم ثروته النفطية الهائلة.