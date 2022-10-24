مسرور بارزاني في "يوم الأمم المتحدة": نتطلع لدعم يونامي أكثر من أي وقت مضى

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين إن حكومته تتطلع الى دعم الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الحكومة بمناسبة يوم الأمم المتحدة، حيث أشاد بجهود المنظمة الدولية في مساعدة شعب كوردستان ولا سيّما في تسعينيات القرن الماضي.

وقال مسرور بارزاني "تتطلع حكومة إقليم كوردستان اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى مساعدة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".

وأشار إلى أن "المساعدة السياسية والإنسانية والفنية المستمرة التي تقدمها المنظمة لا تقدر بثمن"، ونوّه إلى ملف النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في الإقليم.

وهنأ رئيس الحكومة جميع موظفي الأمم المتحدة بهذه المناسبة، وقال "للأمم المتحدة سجل حافل بالعمل الإنساني في إقليم كوردستان العراق، وإرثها جزء لا يتجزأ من تاريخنا".

وتابع "في عام 1991، عندما ترك الملايين من شعبنا منازلهم وعائلاتهم ولاذوا بالجبال، قادت الأمم المتحدة أكبر جهود الإغاثة الإنسانية في تاريخها الممتد على مدار 77 عاماً".

وأشار إلى أنه "عندما شكّلت أول تشكيلة وزارية لحكومة إقليم كوردستان عام 1992، ساهمت الأمم المتحدة في إغاثة الجيّاع وإعادة أطفالنا إلى المدارس، وإعادة تأهيل مستشفياتنا، واستعادة المياه والكهرباء".

وأضاف مسرور بارزاني أن الأمم المتحدة "وقفت إلى جانب شعبنا طوال عقود من الحرب والنزوح"، لافتاً إلى أن المنظمة الدولية "أصبحت شبكة الأمان في العالم".

وبيّن أن المجتمع الدولي يعتمد على الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى، وأردف قائلاً "جميعنا توّاقون إلى غد أفضل عن طريق مساعدة الأمم المتحدة".

ويوم الأمم المتحدة هو يوم عالمي يُحتفل به منذ عام 1947، بعد أن قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة جعل 24 تشرين الأول أكتوبر من كل عام يوماً، للاحتفال بذكرى إعلان ميثاق الأمم المتحدة، والهدف من ذلك كسب دعم الشعوب ولتعريفهم بأهداف وإنجازات الأمم المتحدة.