مشرعون يطالبون بايدن بالتفاوض مع موسكو وإنهاء الأزمة الأوكرانية

أربيل (كوردستان 24)- دعا أعضاء في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي الإثنين الرئيس جو بايدن إلى السعي للتفاوض مع موسكو ومحاولة التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة الأوكرانية.

وطالب المشرعون في رسالة بالتعامل بشكل مباشر مع روسيا لإيجاد حل يكون مقبولا من الشعب الأوكراني.

وقال 30 نائبا ديمقراطيا في رسالة إنهم يعارضون "الغزو الروسي الشائن وغير الشرعي لأوكرانيا"، مشيرين إلى اتفاقهم مع البيت الأبيض على أن التسوية تعود في النهاية إلى ما تقرره كييف.

وأضاف النواب وعلى رأسهم براميلا جايابال رئيسة التجمع التقدمي بالكونغرس "لكن بصفتنا مشرعين مسؤولين عن إنفاق عشرات المليارات من دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين على المساعدات العسكرية في هذا النزاع، نعتقد أن مثل هذا الانخراط في هذه الحرب يحمل أيضا الولايات المتحدة مسؤولية استكشاف جميع السبل الممكنة بجدية".

ودعت الرسالة إلى التعامل المباشر مع روسيا لإيجاد حل "يكون مقبولا من الشعب الأوكراني".

ولفت النواب إلى أنه "من المفترض أن يتضمن إطار عمل كهذا حوافز لإنهاء الأعمال العدائية، بما في ذلك شكل من أشكال تخفيف العقوبات، وجمع المجتمع الدولي لوضع ضمانات أمنية لأوكرانيا حرة ومستقلة تكون مقبولة من جميع الأطراف، وخاصة الأوكرانيين".

وأكدت الرسالة أن "البديل عن الدبلوماسية هو حرب طويلة الأمد".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طالب قبل غزوه أوكرانيا في 24 شباط/فبراير بضمانات بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي بشكل نهائي.

وشكك المسؤولون الأمريكيون بأن تكون الخشية من انضمام أوكرانيا إلى الحلف مصدر القلق الحقيقي لبوتين، لكنهم رغم ذلك شاركوا في محادثات رفيعة المستوى مع روسيا حتى يوم الغزو.