صحة وبیئة

وزارة التربية تصدر توجيها بشأن "كسوف الشمس" في كوردستان

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- دعت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان يوم الاثنين، الهيئة الإدارية في المدارس والمعلمين، إلى توجيه الطلاب بـ"عدم النظر إلى الكسوف أثناء حدوثه".

ويشهد إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، كسوفاً جزئياً للشمس يشمل مناطق عديدة من نصف الكرة الشمالي في ظاهرة تستمر ساعتين.

وتبدأ الظاهرة في الساعة 12:59 بعد الظهر وتستمر لغاية 03:30 عصراً بتوقيت أربيل، حسبما ذكرته وزارة النقل والاتصالات بإقليم كوردستان.

وسيُسجل أعلى مستوى للكسوف الجزئي بما يغطي 51 بالمئة من قرص الشمس، ثم يتراجع تدريجياً لحين انتهاء الظاهرة تماماً في الإقليم عند الساعة 03:30.

ويحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، وحينما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كلياً.

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