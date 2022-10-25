اقتصاد

وكالة الطاقة الدولية: العالم سيظل بحاجة إلى النفط الروسي

author_image سوار أحمد
العالم وكالة الطاقة الدولية النفط روسيا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الثلاثاء، إن العالم سيظل بحاجة إلى تدفق النفط الروسي بمستوى مشجع يتراوح بين 80 و90 في المئة لتلبية الطلب، على الرغم من وضع سقف لسعره.

واشار فاتح بيرول خلال مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة إلى أن شح أسواق الغاز الطبيعي المسال في أنحاء العالم وخفض كبار منتجي النفط الإمدادات وضع العالم في خضم "أول أزمة طاقة عالمية حقيقية".

وأضاف خلال مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة أن ثمة العديد من التفاصيل يجب الانتهاء منها فيما يتعلق بوضع سقف لأسعار النفط الروسي، الذي يستهدف تقليص دخل موسكو من النفط ردا على غزوها لأوكرانيا.

وقال المتحدث أيضا إن وكالة الطاقة الدولية تتوقع زيادة الطاقة المتجددة بما يقرب من 400 جيغاوات في عام 2022، بزيادة 20 في المئة عن العام الماضي.

من جهة أخرى، أوضح رئيس الوكالة أن أزمة الطاقة الحالية يمكن أن تكون نقطة تحول في تاريخ اقتصادات العالم لتسريع مصادرها النظيفة وتشكيل نظام طاقة مستدام وآمن. مشددا على أن "أمن الطاقة هو المحرك الأول للانتقال الطاقي".

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