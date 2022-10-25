"الكسوف" يُعطّل الدّوام المدرسي في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجهت وزارة التعليم في حكومة إقليم كوردستان، بتعطيل الدوام المدرسي لفترة ما بعد الظهر في مدارس الاقليم، وذلك بسبب ظاهرة كسوف الشمس التي ستحدث اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان، "بناء على توصيات الجهات الفلكية المختصة، نعلن تعطيل الدوام المدرسي للفترة المسائية لليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، كما أن الدوام الصباحي سيتوقف في الساعة 11:45 مساء".

وسيشهد إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء وعند الساعة 12:59 بعد الظهر ولغاية 03:30 عصراً بتوقيت أربيل، كسوفاً جزئياً للشمس يشمل مناطق عديدة من نصف الكرة الشمالي في ظاهرة تستمر ساعتين.

وسيُسجل أعلى مستوى للكسوف الجزئي بما يغطي 51 بالمئة من قرص الشمس، ثم يتراجع تدريجياً لحين انتهاء الظاهرة تماماً في الإقليم عند الساعة 03:30.

وحذرت وزارة الصحة الاتحادية من النظر مباشرة لكسوف الشمس، وأوصت باستخدام النظارات الخاصة حصراً وليس النظارات الشمسية أو نظارات اللحام أو الرقائق الشعاعية أو غيرها.

وهذا هو الكسوف الجزئي السادس عشر للشمس في القرن الحادي والعشرين، والثاني هذا العام.