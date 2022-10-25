عطلٌ مفاجئ يصيب تطبيق واتساب

أربيل (كوردستان 24)- توقّف اليوم الثلاثاء، تطبيق واتساب، أشهر تطبيق للتراسل، عن العمل بشكلٍ مفاجئ في إقليم كوردستان وباقي المناطق العراقية، ومعظم دول العالم.

وبدأ العطل عند الساعة 10.30 صباحاً بالتوقيت المحلي لكوردستان، بتوقف التراسل ضمن الرسائل الجماعية، واقتصارها على التراسل الفردي، قبل أن تتوقف الخدمة بشكلٍ كلي بعد مرور 30 دقيقة.

يأتي ذلك، بعد يومٍ من إعلان الشركة المالكة لـ (واتساب) أنه سيتوقف عن العمل على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS 10، وiOS 11 ولن تتمكن هذه الهواتف من الحصول على تحديثات أو ميزات قادمة.

وقالت شركة "ميتا" المالكة للتطبيق "إن من بين الهواتف التي سيتوقف الدعم عنها أيضًا: iPhone 5 وiPhone 5C". ونوّهت ميتا مستخدميها، أنه يجب عليهم تحديث هواتفهم الذكية إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بهم، في حال لم تكن هواتفهم الخاصة بهم قيد التحديث التلقائي".

. كما أوضح مركز مساعدة (واتساب) أن مستخدمي هواتف آيفون سيحتاجون إلى نظام التشغيل iOS 12 أو أحدث لمواصلة استخدام التطبيق، أو نظام Android 4.1، أو نظام تشغيلي أحدث.

وسبق للتطبيق أن توقّف عدة مرات خلال عام 2022، وقبلها في عام 2021، دون بيان أسباب العطل حينها والذي كان يشمل جميع دول العالم.