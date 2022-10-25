ریاضة

قرعة بطولة خليجي 25 في البصرة

author_image مظفر مزوري
العراق خليجي25 كرة القدم البصرة

أربيل (كوردستان24)- انطلقت اليوم في فندق الميلينيوم بمدينة البصرة مراسم قرعة بطولة خليجي 25 لكرة القدم والتي ستقام في البصرة، وسط حضور كبير على مستوى رؤساء الاتحادات الخليجية والاتحاد الاسيوي.

وانطلقت مراسم قرعة بطولة خليجي 25 بحضور وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، ومحافظ البصرة أسعد العيداني وأمين عام اتحاد الخليج العربي جاسم الرميحي و رؤساء الاتحادات الخليجية.

وتوافدت الى البصرة منذ ثلاثة أيام الكثير من الوفود الخليجية لحضور قرعة بطولة كأس الخليج بنسختها الـ25، وبحسب اللجنة التنظيمية للبطولة تم وضع العراق على رأس المجموعة الأولى كونه البلد المستضيف، وحلت البحرين على رأس المجموعة الثانية كبطل للنسخة السابقة.

وتضمنت القرعة :

المجموعة الأولى: العراق، اليمن، عُمان، السعودية

المجموعة الثانية: البحرين، الكويت، الإمارات، قطر

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