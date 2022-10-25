عفرين.. الفصائل المسلحة تواصل قطع الأشجار وتفرض "زكاة" الزيت على المزارعين

أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء 25 تشرين الأول أكتوبر 2022، ان الفصائل الموالية لتركيا، تواصل فرض الإتاوات على الأهالي، وقطع الاشجار ووضع اليد على محصول الزيتون في مناطق مختلفة بعفرين.

وقال المرصد ان هيئة تحرير الشام وبالتنسيق مع فصيل السلطان سليمان شاه المعروفة بـ "العمشات"، فرضت إتاوة تقدر بـ 5 بالمئة من محصول الزيتون في قرى شكاتكا وأرنده ومستكا وكيلا التابعة لناحية شيخ الحديد بريف عفرين، تحت اسم "الزكاة".

وأفاد المرصد ان الفصائل الموالية لتركيا، تواصل قطع مئات الأشجار في قرى كمروك وأفرازية وناحية معبطلي وغيرها، والتي تعود ملكيتها للمواطنين الكورد.

وأقدمت هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، والمتحالفة مع فصائل فرقة "الحمزات" وفرقة "السلطان سليمان شاه" التابعين للـ"الجيش الوطني"، يوم الخميس 13 تشرين الأول أكتوبر 2022 على اقتحام مدينة عفرين بشمال غرب سوريا، وذلك بعد اشتباكات أدت لانسحاب "الفيلق الثالث نحو اعزاز.

وبحسب تقارير إعلامية وحقوقية فإن مسلحي المعارضة السورية يواصلون ممارسة مختلف أنواع الانتهاكات بحق المواطنين الكورد في عفرين، إضافة الى الإضرار بالبيئة والأشجار وسرقة آثار المنطقة.

وسيطر الجيش التركي وحلفاؤه من الفصائل السورية المعارضة على عفرين ذات الغالبية الكوردية في آذار مارس 2018 بعد معارك مع وحدات حماية الشعب استمرت ثمانية أسابيع.

وتضم عفرين نحو 360 قرية وبلدة صغيرة وكبيرة من أهمها عفرين المدينة، وجندريس وبلبلي وشية، وراجو وشران، وهي مشهورة بانتاج زيت الزيتون والحمضيات والكروم إضافة الى وجود العديد من المواقع الأثرية داخل المدينة.